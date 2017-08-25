Інформація про замінування залізничного вокзалу в Одесі не підтвердилася - поліція
17:04, 25 серпня 2017Інциденти
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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
В результаті перевірки будь-яких вибухонебезпечних предметів або речовин не виявлено / joinfo.ua
Інформація про замінування залізничного вокзалу в Одесі не підтвердилася. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, правоохоронці завершили перевірку вокзального комплексу - будівлі й прилеглої території. В результаті перевірки будь-яких вибухонебезпечних предметів або речовин не виявлено.
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«Вокзал відновив роботу в штатному режимі», - повідомили в прес-службі.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі залізничний вокзал призупинив роботу через повідомлення про замінування.
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