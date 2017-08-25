Чоловіка відкинуло на 15 метрів: у Києві Audi на смерть збила пішохода-порушника (фото)

У Голосіївському районі Києва чоловік переходив дорогу в невстановленому місці, за що поплатився власним життям. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Смертельна ДТП сталася в районі шляхопроводу Столичного шосе та проспекту Науки. Чоловік близько 50-55 років перебігав проїжджу частину з відбійником та пожвавленим рухом.

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Водій Audi, що збив порушника, не встиг зреагувати на нього, адже він несподівано вибіг перед фурою. Унаслідок удару чоловіка відкинуло на 15 метрів.

Медики, які прибули на місце трагедії, лише констатували факт смерті. На місці працюють поліцейські та слідчий.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за 100 метрів від пішохідного переходу авто збило жінку.