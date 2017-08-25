На Донеччині вандали розбили пам'ятник загиблим бійцям батальйону Кульчицького (фото)

В ніч на 25 серпня невідомі розбили пам'ятник бійцям батальйону їм. генерала Кульчицького, загиблих у ДТП на трасі між Бахмутом і Слов'янському у Донецькій області в січні 2015 року. Про це написала у Facebook мешканка міста Бахмут Олена Березуцька.

"Сьогодні вночі було спаплюжено пам'ятник воїнам батальна ім.генерала Кульчицького, який знаходився на трасі під Бахмутом. Місто пам'ятає той жахливу ДТП і загиблих молодих хлопців. Біль, нестримна біль, як душу розтоптали", - зазначила вона.

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Нагадаємо, що 5 січня 2015 в Донецькій між Дебальцеве та Артемівському сталося ДТП, в результаті якого загинули 12 бійців Нацгвардії України. Військові їхали на ротацію в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.