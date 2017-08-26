У Вишгородському районі Київщини виявлено звалище медичних відходів

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення у Вишгородському районі Київщини звалища медичних відходів.

Як повідомляє Департамент комунікації поліції Київської області, десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та відходами органічного походження лежали просто неба у лісосмузі в одному з сіл Вишгородського району.

На місці події працювали працівники Вишгородського відділу поліції та задокументували незаконне звалище специфічного сміття.

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Наразі поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору з утилізації медичних відходів.

Також вживають необхідних заходи зі встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.