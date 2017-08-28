У київському парку стався конфлікт зі стріляниною: є постраждалі (фото, відео)

03:49, 28 серпня 2017
Інциденти
3 0

В одному зі столичних парків стався конфлікт із застосуванням травматичної зброї.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група і патрулі поліції / фото

У київському парку на вулиці Кирилівській, навпроти будинків 116А і 118, сталася чергова стрілянина.

Про це повідомляє Facebook-спільнота «Київ Оперативний».

Повідомляється, що чоловік зі своїм другом вигулювали собаку, раптово на одного з них напав невідомий, «почав дорікати в якийсь розбірці, що сталася на Вітряних Горах».

Читайте такожВ центрі Івано-Франківська з мисливської зброї підстрелили чоловіка

«З-за кущів вийшли ще двоє і почалася бійка. В ході якої один із нападників дістав пістолет і зробив близько 5-6 пострілів. Одна з куль потрапила в спину чоловіка з собакою, інша - другу у коліно. Потім нападники втекли. Медики надали першу допомогу потерпілому. Судячи з рани, стріляли з травматичної зброї», – йдеться в повідомленні.

На місце стрілянини прибула слідчо-оперативна група і патрулі поліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина у Києві#стрілянина на Кирилівській