В польському Любліні четверо нетверезих осіб побили студента з України

В академічному містечку Любліна троє чоловіків і жінка вимагали гроші в студента з України, а потім його побили.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що вночі із суботи на неділю 25-річного Євгена зачепили троє чоловіків і одна жінка в нетверезому стані. Спочатку вимагали грошей, а коли виявилося, що грошей в нього немає, пролунало запитання, звідки він.

«Нападник звертався вульгарно. Студент зі свого боку пояснив, що він поляк, який приїхав з України. Після того Євгена вдарили кулаком в обличчя. Коли він лежав на землі, нападники запитали, чи він хоче він ще одного удару, але студент не міг говорити через кров у роті. Його вдарили знову», - йдеться у повідомленні.

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За даними видання, потерпілий заочно навчається на факультеті ветеринарної медицини.

Речниця воєводського коменданта поліції Рената Лящка-Русек заявила виданню, що одного з нападників уже заарештовано на три місяці, його підозрюють у пограбуванні. Це 39-річний житель Любліна, який уже відбував покарання за подібні злочини. Поліція також встановила дані другого з нападників.

За її словами, «побиття студента з України не було злочином на ґрунті національної ворожнечі».