Рятувальники встановили особу пілота і марку гелікоптера, який розбився під Яремче (фото)

В результаті авіакатастрофи біля Яремче Івано-Франківської області загинув пілот приватного гелікоптера. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Поблизу с. Поляниця Яремчанської міської ради о 14 год. 40 хв. 29 серпня в лісовому масиві виявлено розбитий приватний гелікоптер (Robinson R22 Beta), а також тіло пілота", – йдеться у зведенні ДСНС.

Зазначено, що за фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня о 08:50 до оперативно-кординаційного центру Управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що 53-річний житель Львова тривалий час не виходить на зв’язок, останній раз потерпілий дзвонив родичам ввечері 24 серпня.

28 серпня до пошукових робіт було залучено додаткові сили. Загалом, пошуки вели 19 чоловік та 3 одиниці техніки і були припинені у зв’язку з настанням темної пори доби.

29 серпня зранку пошуки продовжилися з додатковим залученням працівників Івано-Франківської громадської організації і безпілотних літальних апаратів «МІМІНО».

29 серпня о 14:40 між урочищами Діл та Горішків Яремчанської міської ради на схилі гори у лісовому масиві безпілотним літальним апаратом виявлено та в подальшому рятувальниками Яремчанського пошуково-рятувального відділення підтверджено наявність уламків гелікоптера марки Robinson R22 Beta та тіла 53-річного львів’янина.

О 20:20 працівники пошуково-рятувального відділення Яремче винесли тіло загиблого з лісового масиву та передали поліції.