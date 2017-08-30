У Дніпрі систематично обстрілюють дитячу лікарню

У середу, 30 серпня, у Дніпрі обстріляли дитячу обласну клінічну лікарню №1. Медзаклад обстріляли в ніч на 30 серпня, повідомляє Інформатор.

Співробітники лікарні, прийшовши вранці на роботу, побачили розбиті шибки у вікнах.

"Сьогодні вранці під час обходу ми виявили простріли у вікнах, розташованих в маніпуляційній приймального відділення і на сходовій клітці. Крім цього, було пошкоджено вікно в будівлі адміністративно-господарської частини", - говорить головний лікар дитячої обласної клінічної лікарні Володимир Івашина.

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Як зазначає головний лікар, подібні інциденти трапляються не вперше.

"Це не перший такий випадок, вони повторюються із завидною регулярністю з 13 квітня цього року. Безумовно, ми зверталися в поліцію, так як це і моральна, і матеріальна. Вартість заміни вікон з урахуванням сьогоднішніх ушкоджень – близько 9 000 гривень", - сказав Івашина.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. З весни цього року ми зверталися в поліцію вже разів шість, складали акти, але результату ніякого не було. Стріляють по вікнам з інтервалами 2-3 тижні ночами – в період з 22.00 до 1.00. Обстрілювали і стаціонар, де лежать діти, і будівлю господарської частини. Ми просили поліцію забезпечити денне й нічне патрулювання території лікарні. І нам відповіли, що це буде виконуватися", - розповідає завгосп лікарні Ірина Коломоєць.

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У сьогоднішній події потерпілих не було. Однак завгосп згадала, що під час обстрілу цієї весни в палаті, у вікно якої потрапила куля, перебувала матір із маленькою дитиною, і дивом ніхто не постраждав.

Наразі на території лікарні працює поліція. Правоохоронці припускають, що постріли робилися з пневматичної зброї. Поліція поки не коментує ситуацію.