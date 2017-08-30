У Києві зі стріляниною викрали сумку із грішми з автомобіля, оголошено план "перехоплення"
Інцидент стався у Святошинському районі столиці.
У Києві сталася стрілянина, одна людина отримала поранення. Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції на сторінці у Facebook.
Зазначається, що у Святошинському районі столиці троє людей зі стріляниною із автомобіля викрали сумку з грошима, водій отримав поранення в плече. У Києві ввели план "перехоплення".
Читайте такожУ поліції Києва розповіли подробиці недільної стрілянини на Подолі
Троє нападників з багажника викрали сумку. Перед цим вони розбили скло автівки та застосували невстановлену вогнепальну зброю. Водій 40 років отримав вогнепальне поранення плеча. З місця події нападники втекли на сірому BMW.
На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують свідків події, проводять першочергові слідчо-оперативні заходи.