У Києві зі стріляниною викрали сумку із грішми з автомобіля, оголошено план "перехоплення"

У Києві сталася стрілянина, одна людина отримала поранення. Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції на сторінці у Facebook.

Зазначається, що у Святошинському районі столиці троє людей зі стріляниною із автомобіля викрали сумку з грошима, водій отримав поранення в плече. У Києві ввели план "перехоплення".

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Троє нападників з багажника викрали сумку. Перед цим вони розбили скло автівки та застосували невстановлену вогнепальну зброю. Водій 40 років отримав вогнепальне поранення плеча. З місця події нападники втекли на сірому BMW.

На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують свідків події, проводять першочергові слідчо-оперативні заходи.