Змусили танцювати і роздягатися: на Харківщині компанія молодиків до смерті побила чоловіка

У Харківській області затримали групу молодих людей, які до смерті побили чоловіка. Про це повідомляє поліція Харківщини.

У понеділок, 28 серпня, близько 06.04 в поліцію надійшло повідомлення від невідомого про те, що біля пивного бару в селищі Буди лежить побитий чоловік близько 40 років. Заявник зауважив, що у чоловіка численні гематоми і синці на обличчі.

Читайте такожВ польському Любліні четверо нетверезих осіб побили студента з України

Згодом з'ясувалося, що загиблим є 43-річний місцевий житель.Винними виявилися четверо місцевих жителів віком від 17 до 24 років, які напередодні проводили свій вільний час біля бару.

Згідно з повідомленням, вони запропонували чоловікові напідпитку випивку, натомість той повинен був танцювати і роздягатися. Потім вони до смерті побили чоловіка.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, їм загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.