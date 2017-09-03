В Одесі горів Центральний автовокзал (фото)

В Одесі сьогодні, 3 вересня, через пожежу в будівлі Центрального автовокзалу евакуювали 70 осіб.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 7:32 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Приморському районі міста, на вулиці Колонтаївській, сталося загоряння електропроводки на другому поверсі Центрального автовокзалу.

На місце виклику о 7:38 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику «Ранг 1 Біс».

«Пожежу о 7:51 було локалізовано, а о 7:54 повністю ліквідовано. В результаті вогнем пошкоджено електропроводи в шахті з першого по третій поверх на загальній площі 9 погонних метрів. Під час гасіння пожежі з будівлі автовокзалу було евакуйовано 70 людей», - повідомили в главку. Причина пожежі встановлюється.