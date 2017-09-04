У Львові маршрутка розбила п'ять авто через відмову гальм (фото, відео)

У Львові міжміська маршрутка сполученням Львів - Городок №140 в'їхала у автомобілі. Інцидент стався вранці, 4 вересня, неподалік цирку на вул. Городоцькій, 85, передає Zaxid.net.

Маршрутка їхала вулицею Городоцькою у бік центру. На відео, яке опублікували очевидці, видно, як жовтий автобус виїжджає на зустрічну смугу та здійснює лобове зіткнення із Lada Kalina та Skoda Oktavia.

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Водій пояснив, що у нього відмовили гальма. Потерпілих унаслідок ДТП немає, маршрутка їхала без пасажирів. Проте маршрутка пошкодила щонайменше 5 автомобілів.

Як повідомили у патрульній поліції Львова, на місці працює поліція. Обставини ДТП встановлюються.

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