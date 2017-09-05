Як у Голлівуді: з'явилися фото порятунку хлопця з палаючого авто в Києві
11:30, 05 вересня 2017Інциденти
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Водій зміг самостійно вибратися з автомобіля після того, як він врізався у стовп і загорівся.
У Києві 4 серпня на вулиці Саперно-Слобідській сталася ДТП, в результаті якої автомобіль Opel вилетів із дороги, врізався в стовп і загорівся.
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Однак, водій автомобіля зумів самостійно залишити палаючий транспортний засіб через заднє скло. Вже на вулиці його підхопили очевидці події і надали першу допомогу, поки не приїхала швидка допомога.
Нагадаємо, що за попередньою інформацією, Opel не пропустив Toyota, і після стосовного удару він вилетів в стовп водійських стороною і загорівся.
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