У Києві сталася погоня з перестрілкою (фото)

У Києві на перехресті вул. Дегтярівської і Зоологічної сталася погоня з перестрілкою. Про це передає 112 Україна, посилаючись на слова очевидців.

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"На перехресті вул. Дегтярівської та вул. Зоологічної погоня з перестрілкою. Дві машини на іноземних номерах, з однієї машини по другій відкрили стрілянину. Обидві машини зникли, в однієї пошкодження", - розповіли свідки, зазначивши, що під час погоні одна з машин зачепила й пошкодила автомобіль Porsche, який проїжджав по вулиці Дегтярівській.

Також, за словами очевидців, одну з машин кинули неподалік, а ті, хто в ній перебував, - втекли. Наразі свідки чекають приїзду оперативної групи.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві невідомий на автомобілі Geely через конфлікт з водієм ВАЗ-2110 влаштував стрілянину, важко поранивши людину, і зник з місця події.