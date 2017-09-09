У Києві під колесами маршрутки загинув велосипедист

У Голосіївському районі м. Києва, на заїзді зі Столичного шосе на вул. Академіка Заболотного загинув велосипедист. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

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Чоловік близько 50-ти років переходив з велосипедом проїздну частину в невстановленому місці. У це час водій маршрутки Київ-Миронівка не встиг зреагувати та збив велосипедиста.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, медичним працівникам залишилось лише констатувати факт смерті. На місці працюють слідчий, поліцейські.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Лук'янівці невідомі на сірому автомобілі з польською реєстрацією зіткнулися з автомобілем Porsche, після чого обстріляли його і втекли.