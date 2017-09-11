У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної дівчини (фото)

Патрульні затримали ймовірного вбивцю 19-річної дівчини.

Як йдеться в повідомленні на сторінці патрульної поліції Дніпра у Facebook, 9 вересня, близько 6-ї години вечора спецлінії 102 надійшов терміновий виклик. Жінка повідомила, що по провулку Преси сталося вбивство. Патрульний екіпаж негайно прибув за вказаною адресою і виявив труп 19-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Сусіди повідомили, що до цього жахливого злочину може бути причетний колишній співмешканець її матері.

Усім патрульним передали орієнтування щодо підозрюваного. Поліцейські стали оглядати прилеглу територію, показували перехожим фото ймовірного вбивці аби знайти його по гарячим слідам. Один із опитаних вказав на те, що трохи більше півгодини тому, бачив цього чоловіка, та вказав його примети.

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«На проспекті Свободи патрульні помітили громадянина, який стояв на проїзній частині і спілкувався з таксистом. Інспектори зробили зауваження чоловіку за порушення ПДР. Коли той повернувся до поліцейських, вони впізнали в ньому підозрюваного. 36-річного чоловіка одразу затримали із застосуванням кайданок та доставили до Новокодацького відділку поліції, де він спілкуватиметься зі слідчими», – повідомили в поліції.