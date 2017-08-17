У Дніпрі затримали активістів, які влаштували "блокаду" у відділі поліції (фото)

Сьогодні в Дніпрі громадські активісти блокували роботу поліції. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

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"17 серпня, в 9:00 ранку, під час розгляду справи про порушення правил дорожнього руху, у приміщення адміністративної практики Управління патрульної поліції Дніпра зайшли невідомі і стали вести себе агресивно, провокувати патрульних і співробітників поліції, нецензурно висловлюватися в адресу правоохоронців. На прохання патрульних пред'явити документи, вони відмовилися це робити, зате заблокували приміщення адміністративної практики, перешкоджаючи входу і виходу з кімнати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки не реагували на зауваження поліцейських, тому їх затримали.

"Патрульні були змушені застосувати до них спецзасіб "наручники" і провести адміністративне затримання. За вчинення адміністративного правопорушення на громадян склали матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Купап", – додали правоохоронці.