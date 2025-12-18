ChatGPT запустив свій 'магазин додатків' – з Spotify, Photoshop та іншими сервісами

Після прив'язки звертатися до будь-якого з них можна просто у форматі діалогу.

OpenAI додала в ChatGPT вбудований каталог додатків. У ньому зібрані сторонні сервіси та інструменти, які можна підключати прямо до чат-бота, перетворюючи його на своєрідний "єдиний хаб" із доступом до сторонніх утиліт.

У списку Photoshop, Google Диск, Apple Music, Spotify та багато інших. Після прив'язки звертатися до будь-якого з них можна просто у форматі діалогу: наприклад, попросити ШІ скласти плейлист із певною музикою або просто порадити нові треки.

Каталог із застосунками вже доступний у веб-версії ChatGPT – відкрити його можна за кнопкою на бічній панелі. Обмежень немає –застосунки доступні і для безкоштовних користувачів.

Керівник OpenAI Сем Альтман раніше зазначав, що компанія має намір крок за кроком перетворити ChatGPT на "багату на функції платформу", і поява власного магазину додатків стала одним із ключових етапів на цьому шляху.

Нагадаємо, минулого місяця в ChatGPT з'явилися групові чати, в яких можна спілкуватися з чат-ботом разом із друзями або колегами. Нейромережа сама вирішує, коли вклинитися в розмову, виходячи з контексту.

Наприкінці 2025 року ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

