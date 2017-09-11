Рух поїздів Київського метро відновлено в звичайному режимі

Рух поїздів на «синій гілці» столичного метро відновлено в звичайному режимі.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» у Facebook.

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"Рух відновлено в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні, яке щойно оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, о 18.37 у тунелі столичного метрополітену між станціями «Контрактова площа» та «Тараса Шевченка» через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси сталося задимлення без подальшого горіння.

За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Не працювала на вхід-вихід станція «Контрактова площа», а також не працюють «Петрівка», «Тараса Шевченка» та «Поштова площа».