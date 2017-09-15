У Києві чоловік застрелився у приміщенні художньої галереї

Київські поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого із вогнепальним пораненням знайшли у закритому зсередини приміщенні художньої галереї.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулася 42-річна місцева жителька, яка просила допомогти відкрити двері у приміщення галереї. Вона пояснила, що там може знаходитися її чоловік, який зник і не відповідав на дзвінки.

На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло 42-річного чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітини, поруч лежав пістолет, із якого був зроблений постріл. При огляді приміщення правоохоронці вилучили ще кілька пістолетів (за попередньою інформацією, один із них був викрадений два роки тому із військової частини, інша зброя у базах не фігурує) та понад 300 набоїв різного калібру.

За попередніми версіями слідчих, причиною самогубства могли бути боргові зобов’язання чоловіка або тяжка хронічна хвороба.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - самогубство. В ході розслідування будуть ретельно перевірені усі версії скоєного.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині з табельної зброї застрелився військовий.