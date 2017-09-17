У Сумах поліцейський вчинив стрілянину, коли невідомий обікрав його автомобіль
Зловмисник встиг викрасти з автомобіля гроші, сума яких не називається.
У Сумах співробітник поліції вчинив стрілянину, коли невідомий обікрав його автомобіль.
Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Сумській області Ельвіра Біганова, інцидент стався сьогодні, 17 вересня, близько опівдня в центрі міста на вулиці Петропавлівській.
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«Співробітник поліції з дружиною на деякий час залишили автомобіль. Коли спрацювала сигналізація, повернулися, і тоді один із перехожих повідомив правоохоронцю про те, що в його автівці перебуває невідомий. Останній намагався сховатися. Поліцейський кинувся за ним і зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря із травматичного пістолета», – сказала Біганова.
За її інформацією, затримати на місці зловмисника не вдалося. Він встиг викрасти з автомобіля гроші, сума яких не називається. На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи, на місці працюють представники кадрової служби Нацполіціі у зв’язку з використанням поліцейським зброї.
Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом крадіжки.