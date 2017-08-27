В Одесі біля нічного клубу бійка переросла у стрілянину, є поранений

В Одесі біля нічного клубу сталася бійка із застосуванням зброї, одну людину поранено.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, в ніч проти 27 серпня в одному з нічних клубів між відвідувачами виникла сварка, яка на вулиці переросла в бійку.

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"Зі слів очевидців, учасники конфлікту були між собою знайомі. Один із чоловіків, які відпочивали з ними в одній компанії, намагався припинити конфлікт", - розповіли в поліції. Потім він вистрілив з травматичного пістолета.

В результаті один із учасників бійки дістав поранення в ногу. Той, хто стріляв, затриманий.

Радник начальника Головного управління Національної поліції в області Руслан Форостяк підтвердив УНІАН факт події. За його даними, відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у парку Києва на вулиці Гончара чоловік влаштував стрілянину з револьвера.