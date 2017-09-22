У Херсоні ліфт з двома дітьми впав з 5 поверху

У Херсоні поліція розслідує падіння ліфта з двома дітьми з 5-го поверху. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Херсонській області.

За повідомленням, вчора о 20:49 до Корабельного відділення поліції Херсона надійшло повідомлення про те, що на вул. Лавреньова, 22, у під'їзді № 2 з 5-го поверху впав ліфт, в якому знаходилися діти.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, встановила, що у ліфті знаходилися 15-річний та 12-річний хлопчики, жителі цього будинку. Діти спускалися вниз, коли на 5-му поверсі ліфт обірвався і зупинився на 2-му поверсі.

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Була викликана швидка медична допомога та проведено огляд постраждалих, але від госпіталізації вони відмовилися.

Подію зареєстровано в ЄРДР за ч. 1 ст. 367 «Службова недбалість». Санкція цієї статті передбачає штраф від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням волі на строк до 3-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області з 4-го поверху випала однорічна дитина. Малюк випав з вікна, в той час, коли мати вийшла з кімнати на кухню.