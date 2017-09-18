На Дніпропетровщині із 4-го поверху випала однорічна дитина

У Дніпропетровській області у місті Кривий Ріг однорічний хлопчик випав із вікна четвертого поверху та загинув. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

«Однорічний малюк бавлячись заліз на спинку дивану, який стояв поруч з вікном та випав з вікна, у той час коли мати вийшла з кімнати на кухню за їжею для нього», - повідомили у поліції.

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Мати одразу ж викликала «швидку» та поліцію. Приїхавши на місце медики констатували смерть хлопчика. Від отриманих травм при падінні дитина померла на місці.

«Сусіди та знайомі характеризують матір та батька тільки з позитивного боку. Як таких, що належним чином доглядали за дитиною, завжди були уважні та дбайливі по відношенню до сина», - зазначили у поліції.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». На теперішній час встановлюються усі обставини справи.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі 5-річна дитина загинула, випавши з вікна 11-го поверху житлового будинку. Хлопчик випав з вікна 11-го поверху багатоквартирного будинку, розташованого на вул. Посмітного.

З'ясувалося, що мати з сином - громадяни однієї з країн пострадянського простору, приїхали до Одеси в гості до родичів.