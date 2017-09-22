"Вибух був дуже сильний, у мене був шок": під Києвом у житловий будинок прилетів снаряд - ЗМІ

У ніч з 21 на 22 вересня в житловий будинок в Боярці прилетів снаряд. Про це повідомила мешканка постраждалого будинку Тетяна. За її словами, вночі, коли вся родина спала, стався вибух, передає Страна.

"Будинок типу "таунхаус", всього три поверхи. Снаряд прилетів у дах над вхідною групою. У нас квартира займає 2-3 поверх. Якби снаряд прилетів на десять сантиметрів нижче, влучило б у газову трубу. Пошкоджений, в основному, дах, осколки розлетілися і пошкодили автомобілі. З мешканців ніхто не постраждав. Вибух був дуже сильний. У мене був шок. Я думала, що це більш ніж безпечне місце для мене і моєї дитини", – сказала вона по телефону.

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За її словами, вранці все було обгороджено поліцейською стрічкою.

"Приїхала СБУ. Нам повідомили, що це був саме снаряд. Слідчі в цивільному допитували нас. А я намагалася заспокоїти дитину, щоб не було шоку перед школою", – сказала Тетяна.

Зазначимо, Боярка розташована в Києво-Святошинському районі Київської області.