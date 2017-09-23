У Львові внаслідок зіткнення маршрутки і трамвая постраждало двоє пасажирів

У Львові внаслідок зіткнення маршрутного таксі приміського сполучення і трамвая постраждало двоє пасажирів автобуса.

Як повідомили УНІАН у Нацполіції області, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня вдень неподалік залізничного вокзалу, на вул. Чернівецькій. 49-річний водій автобуса «БАЗ», який курсує за маршрутом №111, поїхав на заборонений (жовтий) сигнал світлофора і скоїв зіткнення з трамваєм.

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Внаслідок ДТП постраждали 21-річна та 46-річна пасажирки маршрутного таксі. У них діагностовано забої, у 21-річної – перелом кісток носа.

За фактом ДТП проводиться розслідування.