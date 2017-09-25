У столиці таксі зіткнулося із маршруткою, є постраждалі (фото)

10:01, 25 вересня 2017
Інциденти
450 0

Автомобіль таксі на повній швидкості врізався в маршрутку.

Утворився величезний затор / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

У Києві поблизу Індустріального мосту таксі зіткнулося із «маршруткою». Про це у Facebook пише dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, автомобіль Renault на повній швидкості врізався в маршрутку. У легкового автомобіля повністю пошкоджена передня частина. Є постраждалі.

Читайте такожЖахлива ДТП за участю поліцейських в Дніпрі: є загиблий (фото)

«Утворився величезний затор від Дорогожичей в напрямку Шулявки, рух паралізовано. Шукайте альтернативні маршрути об'їзду. На місці працює патрульна поліція і швидка медична допомога», - повідомляє ресурс.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН раніше, на Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП, одна людина загинула. Повідомляється, що BMW на великій швидкості в'їхав в попутний автомобіль Chevrolet.

Від жорсткого удару Chevrolet кілька разів перекинувся. Водій вилетів через скло на дорогу. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дтп в Києві#ДТП на Індустріальному#таксі врізалось у маршрутку#на Шулявці затор