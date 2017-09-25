У столиці таксі зіткнулося із маршруткою, є постраждалі (фото)
Автомобіль таксі на повній швидкості врізався в маршрутку.
У Києві поблизу Індустріального мосту таксі зіткнулося із «маршруткою». Про це у Facebook пише dtp.kiev.ua.
За попередніми даними, автомобіль Renault на повній швидкості врізався в маршрутку. У легкового автомобіля повністю пошкоджена передня частина. Є постраждалі.
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«Утворився величезний затор від Дорогожичей в напрямку Шулявки, рух паралізовано. Шукайте альтернативні маршрути об'їзду. На місці працює патрульна поліція і швидка медична допомога», - повідомляє ресурс.
Як повідомляв УНІАН раніше, на Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП, одна людина загинула. Повідомляється, що BMW на великій швидкості в'їхав в попутний автомобіль Chevrolet.
Від жорсткого удару Chevrolet кілька разів перекинувся. Водій вилетів через скло на дорогу. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків.