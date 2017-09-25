ЗМІ: У Полтаві потужна пожежа охопила центральний ринок, їдким димом накрило півміста (фото, відео)

Пожежа спалахнула на центральному ринку Полтави – їдким димом накрило півміста. Про це інформує кореспондент ТСН.

За попередніми даними, горять з десяток магазинів із автошинами, пластиковим посудом, поліетиленом, книгами та одягом. Зайнялося опів на шосту вечора.

Читайте такожПожежа та вибухи на Донеччині: поблизу військового складу вилучили 150 боєприпасів

Кажуть, що надто важко дістатися до джерела займання.Розрізають та зривають металеві листи покрівлі, щоб добратися до палаючих дерев'яних конструкцій.

Гасіння ускладнює токсичний дим від пластику, яким обшиті більшість магазинів - вогнеборці працюють у захисному спорядженні.

Станом на восьму вечора – пожежу локалізували, однак рятувальники працюватимуть усю ніч та розбиратимуть конструкції, проливатимуть водою, щоб не сталося повторного займання.

Причини пожежі та збитки наразі встановлюються.

О 21.30 пожежу ліквідували. Рятувальники роз'їжджаються, а у Полтаві залишився сморід від горілого пластику.