Савченко потрапила у ДТП: нардеп отримала травми й зі словами обурення звернулася до Гройсмана (фото)

26 вересня о 5 годині ранку нардеп Надія Савченко разом із сестрою Вiрою та помiчником Проторченко Тетяною в'їхали посеред дороги в ями глибиною до капота легкового автомобiля.

Це сталося на трасі Н 14‎ - основною сполучною дорогою регiонального значення мiж Кiровоградською i Миколаïвською областями. Про це депутат написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Мiй помiчник отримала вiд удару травму голови з глибоким розсiченням, я - забiй грудної клітки й сьомого шийного хребця. Не допомогли навiть паски безпеки", - стверджує Савченко.

Це викликало обурення у нардепа, через що вона звернулася до прем'єра Гройсмана: "Де тi дороги, якi ви ремонтує‎те, що показують по телевiзору?! На Марсi?!".

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Києві на Троєщині автомобіль з нардепом Савченко збив літню жінку.