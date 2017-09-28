"Кошти освоювали повільно": Матіос розповів про виділення понад 25 мільйонів гривень на протипожежні заходи в Калинівці

Кабінет міністрів України цього року виділив понад 25 млн грн на протипожежні заходи у військовій частині А1119 в місті Калинівка Вінницької області, де 26 вересня сталися вибухи та пожежа, але кошти освоювали дуже повільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив під час брифінгу.

"Навесні 2017 року за рішенням РНБО і Кабінету міністрів з резервного фонду були виділені кошти. Я можу продемонструвати. Ми вже встановили, що станом на день події Кабінет міністрів виділив саме для цієї бази через резервний фонд і Міністерство оборони більше 16 млн грн живими грошима, які перебували на рахунку військової частини і були спрямовані саме на здійснення заходів, пов'язаних з підвищенням рівня захищеності небезпечних об'єктів зберігання бойового запасу Збройних сил. Це дані саме по цій базі - військової частини 1119", - сказав Матіос.

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За його словами, загалом цього року Кабмін виділив 25 млн грн для військової частини 1119, зокрема на забезпечення протипожежних заходів, але освоєння коштів відбувалося повільно.

"Починаючи з квітня, щомісяця ці гроші надходили. Самий великий транш коштів від Кабінету міністрів через Міністерство оборони надійшов місяць тому у розмірі 11,5 млн грн. На даний момент було всього освоєно 2 млн грн. Тобто, інтенсивність освоєння коштів для забезпечення протипожежної, обволовочних загороджень і подібних заходів відбувалося дуже сповільненим темпом. Всього на цю базу було виділено більше 25 млн грн тільки на цей рік", - заявив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 у місті Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок на території військового складу спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Було проведено евакуацію понад 30 тис. осіб з населених пунктів Вінницького та Калинівського районів.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).