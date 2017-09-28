На складі в Калинівці досі спостерігається поодинока детонація боєприпасів

Станом на 7:00 28 вересня на території військового складу в Калинівці Вінницької області спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 2 тис. 350 чол. та 284 од. техніки, з них від ДСНС 310 чол. о/с та 88 од. техн. (у тому числі 2 літаки АН-32П), Нацполіції – 394 чол. та 93 од. техн., Нацгвардії – 227 чол. та 17 од. техн., Збройних сил України – 937 чол. та 42 од. техн., СБУ – 400 чол. та 30 од. техн., Міністерства охорони здоров’я – 30 чол. та 10 од. техн., ПАТ «Укрзалізниця» – 52 чол. та 4 пожежних потяга.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, дві людини травмовано. Вибухи на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.