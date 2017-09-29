Убивство депутата в Черкасах: владу звинуватили у бандитських методах боротьби

УКРОП пов’язує вбивство голови Черкаської обласної організації партії Михайла Бінусова з його антикорупційною діяльністю у міській раді. Про це йдеться в офіційній заяві «Українського об’єднання патріотів».

У партії звертають увагу, що на посаді виконувача обов’язків керівника департаменту ЖКГ Михайлові Бінусову за досить короткий час вдалося викрити корупційні схеми в цій сфері.

«Припинення незаконних потоків коштів незабаром могло чекати й на інші галузі міського господарства, адже укропівця розглядали як одного з кандидатів на посаду секретаря міськради, яку нині обіймає представник БПП, пов’язаний з кримінальними угрупованнями Черкас», – йдеться в документі.

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УКРОП зазначає, що їхній соратник також мав великі плани щодо розбудови партійної організації. Вона мала стати потужним опозиційним центром та гідно виступити на виборах в окружні територіальні громади, які пройдуть 29 жовтня 2017 року.

«Відтак убивство Михайла Бінусова, як і підпал автомобіля нашої однопартійки, керівниці фракції УКРОП у Житомирській обласній раді Наталії Кокітко, який стався в ніч проти 29 вересня, ми розцінюємо як чергову спробу залякати опозиційну силу», – підкреслюють в УКРОПі.

Водночас об’єднання патріотів звинувачує владу у відверто бандитських методах боротьби з політичними опонентами. За словами представників партії, ці методи нагадують кримінальні розбірки «лихих дев’яностих».

У зв’язку з цим партія закликає можновладців не загострювати ситуацію в країні та забезпечити прозоре розслідування злочинів проти укропівців.

Нагадаємо, 28 вересня в Черкасах невідомі розстріляли очільника Черкаської обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Михайла Бінусова. Окрім того, у ніч на 29 вересня в смт Першотравенськ Баранівської громади було підпалено автомобіль голови фракції УКРОП у Житомирській обласній раді, заступника баранівського міського голови Наталії Кокітко.