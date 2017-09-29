Розбили намет, підключають прожектори: на місці падіння військового літака під Хмельницьким працюватимуть і вночі (фото)

Військові прокурори продовжують пошуки решток літака та пілотів. Шукатимуть і вночі, передає Depo.Хмельницький.

На місце падіння навчально-тренувального борту Л-39 "Альбатрос" звозять необхідні засоби. Вже розбили намет, підключають прожектори, підтягують нових фахівців. Натомість криміналісти залишили місце трагедії.

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За словами військового прокурора Хмельницького гарнізону Олексія Стражника, який очолює слідчу групу військових, причини та обставини падіня літака намагатимуться встановити якомога оперативніше.

Ускладнює пошуки, власне, незібрана з полів кукурудза.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці кваліфікували падіння військового літака на Хмельниччині як порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки.

29 вересня на Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району внаслідок падіння навчально-військового літака Л-39, який виконував навчальний польот, загинули двоє пілотів. Літак впав на кукурудзяне поле.