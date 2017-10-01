У Києві поліція затримала чоловіка з гранатою, яку він привіз із зони АТО

У Києві поліція затримала чоловіка з гранатою, яку він привіз із зони проведення АТО. Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

«До поліції Солом'янського району надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловік має гранату, яку пішов знешкодити у безлюдне місце. Відпрацьовуючи територію, патрульні поліцейські помітили схожого за описом чоловіка. Під час спілкування він підтвердив, що дійсно має у кишені вибуховий пристрій, який привіз із зони АТО», - йдеться у повідомленні.

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На місце події викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу, які вилучили предмет, схожий на корпус гранати Ф-1, і запал до неї. Вилучене направлено на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.