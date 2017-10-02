Причиною смертельної пожежі в хостелі в Запоріжжі міг стати увімкнений обігрівач (фото)

Однією з причин пожежі в запорізькому хостелі, де в ніч на 2 жовтня загинули п'ятеро людей, міг стати увімкнений обігрівач. Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар управління ДСНС Запорізькій області Юлія Баришева.

"Люди опинилися у вогняній пастці, оскільки на вікнах номерів встановлені металеві решітки, а вхід в коридор унеможливлювався сильним задимленням. Пожежники через вікна другого поверху по висувній драбині врятували чотирьох осіб, трьох жінок і 8-річну дівчинку", – зазначила вона.

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За її словами, через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

"Причина пожежі наразі встановлюється, за фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Розглядається кілька версій, одна з них – обігрівач", – зазначила прес-секретар обласного управління ДСНС.

Вона уточнила, що в результаті події загинули п'ять осіб, ще чотири людини знаходяться в лікарні (три жінки і 8-річна дитина).

"Пожежа сталася по вул. Жуковського в Олександрівському районі Запоріжжя. Горіла двоповерхова цегляна будівля колишнього хлібозаводу та шиферний дах площею 20 на 10. Також на другому поверсі загорілися приміщення загальною площею 100 кв. м", – йдеться в повідомленні.

За її словами, до 2016 року будівля не експлуатувалася, тому що там знаходився колишній хлібозавод, який в 2011 році припинив свою діяльність.

"Як вдалося встановити в ході попереднього розслідування, дозвільних документів на облаштування хостелу у господарів не виявлено", – сказала вона.

Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, з кінця 2016 року на другому поверсі почав свою діяльність хостел. Перевірки дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки та захисту протягом 2016-2017 років не проводилися, декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в Головне управління не надходило, повідомляє ДСНС Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі у Запоріжжі загорівся хостел: п'ятеро людей загинули.