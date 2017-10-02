У Києві під Печерським судом побилися активісти, є постраждалі (фото)

11:14, 02 жовтня 2017
Інциденти
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На місце прибула швидка, яка надала допомогу постраждалим унаслідок сутички.

Унаслідок сутички є постраждалі / фото espreso.tv

Під будівлею Печерського суду побилися представники організацій С14 та ГО "Майдан". Причиною для конфлікту організацій став розгляд справ щодо запобіжних заходів працівникам поліції, яких підозрюють у злочинах проти Майдану, передає Громадське.

Так, ГО "Майдан" прийшли підтримати працівників поліції, а С14 виступали за те, щоб їм обрали запобіжний захід.

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Унаслідок сутички постраждали двоє представників ГО "Майдан". Будівлю суду одразу вийшли охороняти близько 40 представників поліції. На місце прибула швидка, яка надала допомогу постраждалим.

Також представники С14 прокололи покришки двом машинам з наліпками ГО "Майдан".

фото espreso.tv

Як повідомляв УНІАН, трьом колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких наразі обіймають керівні посади в Національній поліції України, обиратимуть запобіжний захід за підозрою у протидії Євромайдану 2 жовтня.

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Теги: #бійка під Печерським судом#бійка між С14 та ГО Майдан