У Києві під Печерським судом побилися активісти, є постраждалі (фото)

Під будівлею Печерського суду побилися представники організацій С14 та ГО "Майдан". Причиною для конфлікту організацій став розгляд справ щодо запобіжних заходів працівникам поліції, яких підозрюють у злочинах проти Майдану, передає Громадське.

Так, ГО "Майдан" прийшли підтримати працівників поліції, а С14 виступали за те, щоб їм обрали запобіжний захід.

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Унаслідок сутички постраждали двоє представників ГО "Майдан". Будівлю суду одразу вийшли охороняти близько 40 представників поліції. На місце прибула швидка, яка надала допомогу постраждалим.

Також представники С14 прокололи покришки двом машинам з наліпками ГО "Майдан".

Під Печерським судом, де розглядається справа підозрюваних у злочинах проти Майдану поліцейських, сталась бійка https://t.co/uUeEjf67BS — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 2, 2017

Як повідомляв УНІАН, трьом колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких наразі обіймають керівні посади в Національній поліції України, обиратимуть запобіжний захід за підозрою у протидії Євромайдану 2 жовтня.