З'явилися подробиці про чеченців, які з боєм проривалися до України (фото)

За даними російських джерел, 1 жовтня в селищі Тьоткіно Курської області поблизу кордону з Україною російський прикордонний патруль виявив невідомих осіб в одній з будівель.

При спробі затримання один з невідомих відкрив вогонь - один з росіян був убитий на місці. У бою загинули двоє чеченців - ім'я одного з них - Бантаєв Арбі Хож-Баудинович, 36 років. Ім'я другого невідоме, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів, що росіяни захопили в полон 31-річного Магомеда Ельмурзаєва. До України нібито вдалося прорватися 36-річному Демільханову Алі Шарпудієвичу.

"Ці чеченці виявилися борцями за свободу і незалежність Ічкерії, які проходять у російських розшукових базах як "бойовики", - зазначив журналіст.

Бутусов розповів, що 16 вересня в Хасав'юрті машину з Ельмурзаєвим, Демільхановим і Бантаєвим зупинили для перевірки документів поліцією. Чеченці відкрили вогонь з пістолета, поранили обох поліцейських і змогли втекти. В їхньому салоні знайшли 9 гільз від пістолета ПМ.

"Судячи з цього, можна припустити, що вся група мала тільки один пістолет для самозахисту. Інакше б били в такій ситуації з усіх стволів", - припустив журналіст.

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"Очевидно, що після цього бою чеченці вирішили прориватися в Україну. Проте на самому кордоні чеченців все-таки виявили. З одним пістолетом вони зробили що могли. Дивно, як вдалося втекти Демільханову", - додав він.

За інформацією журналіста, поки не було повідомлень про перетин чеченцем кордону з Україною, підтверджених українськими джерелами.

Згідно з інформацією від правозахисників "Меморіалу" і заявами про розшук, в сім'ї Бантаєвих багато хто загинув від рук російських спецслужб.

"Назріло питання, щоб Україна надала допомогу чеченським патріотам, які ведуть боротьбу за права народів Кавказу на самовизначення і свободу. Російські спецслужби бояться цього, і тому російська агентура веде стеження і влаштовує замахи на чеченців в Україні", - підсумував Бутусов.

Раніше росЗМІ стверджували, що ці "бойовики" нібито перетнули кордон з боку України і що вони нібито поверталися із Сирії через територію України в одну з російських північнокавказьких республік.

У свою чергу, прикордонники спростували цю інформацію, заявивши, що кавказькі бойовики, які вбили російського прикордонника, рухалися в бік України.