У Калинівці від небезпечних предметів очищено 100% адмінтериторій навколо складів

З початку ліквідації наслідків вибухів складів боєприпасів у м. Калинівка Вінницької області очищено від вибухонебезпечних предметів 100% адміністративних територій навколо арсеналу.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

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"Усього в період з 27 вересня очищено від вибухонебезпечних предметів 67,6 гектарів, або 100 відсотків адміністративних територій навколо арсеналу. Загальна кількість вибухонебезпечних предметів, від яких очищено територію, склала 3610 одиниць", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, за попередню добу з території арсеналу в Калинівці вилучено та переміщено 95 одиниць боєприпасів РСЗО, більше 18 тон боєприпасів інших типів, а роботи з ліквідації наслідків вибуху на арсеналі тривають. Також повідомляється, що у роботі над ліквідацією наслідків беруть участь майже 1 тис осіб особового складу ЗСУ та 107 одиниць спеціальної та автомобільної техніки.

"За інформацією Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, на місці події працюють 998 військовослужбовців. До знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів залучені 4 загони та 49 груп розмінування загальною чисельністю 246 військовослужбовців. Протягом минулої доби вони розчистили 37,2 гектарів адміністративних територій навколо арсеналу, вилучили та знешкодили 1102 вибухонебезпечні предмети", - заявила прес-служба ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.