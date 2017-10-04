В Одеському СІЗО виявлено повішеним арештанта

В Одеському слідчому ізоляторі сьогодні виявлено повішеним арештанта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура області проводить перевірку за фактом смерті арештанта в Одеському СІЗО.

«Встановлено, що 4 жовтня в одній з камер Одеського СІЗО виявлено тіло 33-річного арештанта з ознаками самогубства. До ЄРДР внесено відомості за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з позначкою «самогубство», - зазначили у прес-службі.

У відомстві додали, що за результатами перевірки слідчими прокуратури буде розпочато розслідування за фактом службової недбалості (ст. 367 КК України).

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На місце події виїжджав прокурор Одеської області Олег Жученко.

На даний час розслідування у кримінальному провадженні триває.

За даними неофіційних джерел, арештант нібито іноземець, він був у камері не один, але його сусід стверджує, що нічого не бачив і не чув, бо спав.