У Херсоні невідомі відкрили стрілянину біля супермаркету, дві людини отримали поранення
Невідомі зловмисники відкрили вогонь у бік двох громадян, які сиділи в легковій машині.
Вчора в Херсоні невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції області на сторінці в Facebook.
Поліцейські розповіли, що вчора, близько двох годин дня, отримали анонімне повідомлення від жінки. Вона зазначила, що в Північному мікрорайоні на вулиці Вишнева біля супермаркету чути постріли.
З'ясувалося, що невідомі зловмисники відкрили вогонь у бік двох громадян, які на той момент сиділи в легковій машині. Після цього злочинці зникли на автомобілі "Деу Ланос". Тому в місті оголосили план "перехоплення".
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Тим часом постраждалі були прооперовані, загрози їх життю немає.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" через ст. 15 Кримінального кодексу України "Замах на злочин". Проводяться першочергові слідчі дії", - підкреслили у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині невідомі з гранатомета обстріляли позашляховик.