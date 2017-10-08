Волонтер повідомила про вбивство АТОшника на мирній території

03:59, 08 жовтня 2017
Інциденти
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Жалка вбили на мирній території біля полігону.

Шкода вбили біля полігону / фото facebook.com/liubinetsckaya.lena

На мирній території України загинув боєць АТО Слава Жалко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Олена Любинецька.

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"Йдуть найкращі. Сьогодні загинув чудовий і життєрадісний Слава Жалко. Точніше, його вбили на мирній території біля полігону", - йдеться в її повідомленні.

Волонтер додала, що вбивці затримані, ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, Святошинський суд Києва вирішив долю трьох хлопців, які в минулому році в кафе побили АТОшника Сергія Зеленського.

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Теги: #вбивство АТОшника#вбивство Жалка