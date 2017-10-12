Жіночі "шпильки" зупинили ескалатор на "Хрещатику"

Жіночі підбори зупинили ескалатор на станції "Хрещатик". Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

Майже година знадобилася фахівцям для усунення пошкодження. Причиною випадку стали тонкі жіночі підбори.

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"Під час аварійних робіт піднятись зі станції пасажири могли лише до вулиці Інститутської або Городецького, оскільки резервний ескалатор перебуває на капітальному ремонті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на станції метро "Житомирська" поліція затримала хлопця з Чернігівської області, у рюкзаку якого знайшли дві гранати РГД-5.