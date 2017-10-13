У квартирі у Києві поліція виявила нарколабораторію, 15 грамів амфетаміну та гранату

У Києві поліція виявила у приватній квартирі нарколабораторію з виготовлення речовин, схожих на амфетамін. Про це повідомляє Відділ комунікації Національної поліції України.

"На кухні у квартирі правоохоронці виявили перкурсори, медичний посуд, ваги та обладнання, за допомогою якого власник виготовляв наркотики, а також 15 грамів порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін", - йдеться у повідомленні.

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Також під час обшуку квартири поліція виявила гранату РГД-5. "Окрім приладдя та препаратів для виробництва психотропної речовини, правоохоронці знайшли та вилучили гранату РГД-5, яку власник помешкання ховав у шафі", - пише Відділ комунікації.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, якого цитує Відділ комунікації ГУ НПУ у м. Києві, слідчі за цим фактом розслідують кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

"Відомості про подію ми внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрили кримінальні провадження за двома статтями: 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України", - повідомив Олександр Кузьмін.

Водночас, уточнюється, що поліцейські з’ясовують шляхи збуту та коло осіб, причетних до виготовлення та ймовірного розповсюдження наркотичних речовин.