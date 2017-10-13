У нічному клубі Кривого Рогу дівчина влаштувала різанину

В одному з нічних клубів Кривого Рогу дівчина напала з ножем на юнака. За словами очевидців, криворожанка поранила трьох людей. Про це повідомляє "Перший криворізький".

Інформацію про одного постраждалого підтверджують співробітники КВП.

Читайте такожНа Миколаївщині шкільний випускний закінчився бійкою зі стріляниною і різаниною - ЗМІ

«До приїзду поліції дебоширку закрили в чоловічій вбиральні», - повідомляє свідок.

Раніше в Одесі відвідувач кафе влаштував різанину.