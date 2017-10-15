В ніч з 13 на 14 жовтня на Житомирщині затримали групу нелегальних копачів бурштину, які працювали у промислових масштабах. Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Зловмисників виявили у лісі неподалік села Гулянка Коростенського району у той момент, коли копачі зняли верхній шар грунту та розпочали безпосередній видобуток "сонячного каміння". Точна кількість нелегальних копачів бурштину не уточнюється.

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Оперативники спецслужби вилучили обладнання для незаконного видобутку бурштину загальною вартістю понад 13 тис. дол. США.

Так, правоохоронці, зокрема виявили 5 гідравлічних мотопомп заводського виробництва, електрогенератори та пальне для них, 2,5 тисячі метрів гідравлічних рукавів, інше устаткування для нелегального видобутку бурштину.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 ( порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.