В Києві сталася потрійна ДТП: авто збило водія, який намагався допомогти постраждалим

У Києві на проспекті Бажана 15 жовтня близько 23:00 сталася потрійна ДТП - який проїжджав повз метро "Осокорки" водій зупинився допомогти постраждалим в аварії і в результаті сам потрапив у лікарню, передає dtp.kiev.ua у Facebook.

Біля станції метро "Осокорки" в напрямку з центру не поділили дорогу фура і Mazda. Легковик відкинуло на відбійник і розвернуло в протилежний бік.

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Біля місця ДТП зупинився автомобіль BMW. Водій вийшов допомогти. Його збив "Жигулі", який в'їхав у Mazda. Потерпілого забрала швидка. За словами очевидця, у водія BMW зламані ноги, ребра і пошкоджена голова.

Раніше в Києві сталася масштабна ДТП за участю нетверезого водія.