У Сумах стався витік аміаку, на місці чергують поліцейські у протигазах (відео)

У Сумах на території одного з підприємств внаслідок розгерметизації автомобільної цистерни DAF стався витік аміаку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 18 жовтня о 13:46 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Сумській області надійшла інформація про те, що в м. Суми по вул. Скрябіна, 56 А, на території одного з підприємств під час зливу-наливу аміаку сталась розгерметизація запірної арматури автомобільної цистерни DAF.

Там чергували патрульні у протигазах. Пускали лише спецтранспорт, передає ТСН.

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На місці події працювали рятувальники на 5-х автоцистернах. О 17:05 заходи з ліквідації наслідків розгерметизації автомобільної цистерни з аміаком завершені.

Постраждалих внаслідок події немає.

Як повідомляли ЗМІ, рятувальники отримали повідомлення про небезпечний витік газу аміаку на одному зі складів. Така "історія" навчань у Києві.