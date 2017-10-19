Водій Зайцева, яка наїхала на людей у Харкові, перевищила швидкість та проїхала на червоний - МВС

Водій Олена Зайцева, яка вночі наїхала на людей у Харкові, перевищила швидкість та проїхала на заборонений сигнал світлофору. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Експертиза не виявила алкогольних та наркотичних засобів у крові винуватиці ДТП.

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«Вчора була зроблена експертиза її крові та інших біологічних рідин. Вона була зроблена двічі у присутності, у тому числі, активістів, які приїхали до місця проведення експертизи. Доповнена експертиза буде проводитись, і зразки її запаковані і відправлені на Київ. На місці експертизи не було виявлено в неї алкогольних чи наркотичних засобів. Але не завжди такі ДТП чиняться під ними (алкогольними чи наркотичними препаратами). Це не є пом’якшуючим фактором. Загинули люди. Вона перевищила швидкість та проїхала на заборонений сигнал світлофору. Це достатньо для того, щоб вона отримала реальний термін обмеження волі. Суспільство не сприйме після загибелі харків’ян, якщо ця дівчина опиниться на умовному терміні. Її молодий вік не повинен її захистити від цього. Вона повинна була слідкувати за дорожнім рухом, не порушувати правила», - наголосив Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 жовтня у центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, внаслідок чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та врізався у пішоходів. Шестеро з них загинули, ще п'ятеро дістали травми.

20-річну дівчину, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.