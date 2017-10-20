Камера "спіймала" момент ДТП у Харкові з нового ракурсу: двоє людей дивом врятувалися (відео 18+)

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Опубліковано нове відео, на якому зображено момент наїзду Lexus на натовп людей у Харкові. Запис розміщено на Youtube-каналі "Вечірнього Харкова".

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Так, на відео можна побачити, як люди просто не встигли зреагувати, коли Lexus зніс їх.

Як повідомляв УНІАН, Зайцеву вже доставили до суду. У будівлі суду, де обирають запобіжний захід для Зайцевої, також посилили охорону.

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Слідчими органами порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За словами начальника Харківської обласної поліції Олега Беха, дівчина, яка була за кермом "Лексуса", чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху за ч. ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 2016 році і двічі - з початку цього року.