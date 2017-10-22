У Броварах під час бійки загинув учасник АТО

У місті Бровари Київської області під час бійки загинув 36-річний чоловік.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції у Київській області у соціальній мережі Facebook.

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Минулої ночі до поліції надійшло повідомлення про бійку поблизу одного з броварських розважальних закладів на вулиці Незалежності. На місці події правоохоронці виявили бездиханне тіло 36-річного місцевого жителя. «Попередньо встановлено, що під час бійки він отримав декілька колото-різаних ран, одна з яких - в область серця», - йдеться у повідомленні.

На даний час призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті чоловіка. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Співробітники поліції проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєного злочину.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, загиблим виявився учасник бойових дій, боєць 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь», голова ГО «Рідний край» Руслан Яцюк.